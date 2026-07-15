Ellos son los tres actores más longevos, tas la muerte de Elsa Aguirre

El día de hoy, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Elsa Aguirre, una actriz que se ganó el corazón del público con su participación en varias producciones en la pantalla grande. Fue por medio de un comunicado, donde se mencionó que la famosa perdió la vida a los 95 años.

La actriz fue una de las más famosas durante la Época del Cine de Oro del Cine Mexicano. Tras su retiro de los foros de grabación, se fue a vivir a su casa en Cuernavaca, Morelos, donde perdió la vida, así lo informó su familia.

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“Lamentamos informar que la noche del 14 de julio trascendió nuestra querida y admirada Elsa Aguirre rodeada de amor y atención en su casa de Cuernavaca, Morelos. La diva más hermosa que dio la época de oro del cine mexicano. Muchas gracias por todo su respeto y cariño, la hicieron muy feliz con todos sus mensajes y ella estaba encantada de hacer sus videos y compartir sus experiencias con ustedes.”

¿Quiénes son los actores más longevos en México?

Recordemos que Elsa Aguirre fue una de las actrices más longevas del mundo del espectáculo en México; quien en varias entrevistas llegó a mencionar que ella tomaba y no fumaba, mientras que cuidaba su salud con una buena alimentación.

Ante su partida, mucho se ha hablado sobre los famosos más longevos que todavía siguen, ya que Elsa Aguirre era una de ellas. Por ese motivo, aquí los vamos a mencionar:

Noticia Destacada Esta fue la última aparición de Elsa Aguirre en la televisión

Eric del Castillo: Nació el 22 de julio 1934 y tiene 91 años

Sergio Corona: Nació el 7 de octubre 1928 y tiene 97 años

María Victoria: Nació el 26 de febrero 1923 y tiene 103 años

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