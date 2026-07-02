Frankie Muniz, actor de "Malcolm el de en medio", anuncia su divorcio

Frankie Muniz anunció formalmente su divorcio de su esposa Paige Price tras 10 años de relación y casi siete de matrimonio.

El protagonista de la mítica serie Malcolm el de en medio y actual piloto de NASCAR compartió la noticia mediante un comunicado en sus redes sociales. Explicó que la decisión se tomó de mutuo acuerdo luego de un periodo de separación que habían mantenido en privado.

¿Por qué se divorcia Frankie Muniz?

El actor aclaró que su relación se transformó y ahora se siente más natural como una profunda amistad y como co-padres.

Su hijo en común: Ambos continuarán muy unidos para priorizar la crianza y el bienestar de su hijo de 5 años, Mauz Mosley.

El divorcio no afectará sus negocios; confirmaron que seguirán trabajando juntos en el desarrollo de su escudería automovilística, Muniz Racing.