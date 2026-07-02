EU asegura 138 armas que serían enviadas a México; había rifles calibre .50

Autoridades de Estados Unidos aseguraron 138 armas de fuego que presuntamente serían enviadas de manera ilegal a México desde Carolina del Norte, informó Ronald Johnson, embajador estadounidense en territorio mexicano.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático señaló que el decomiso fue resultado de una operación encubierta basada en labores de inteligencia. Entre las armas confiscadas se encuentran dos rifles calibre .50.

¿Qué informó Ronald Johnson sobre el decomiso de armas?

El embajador de Estados Unidos en México explicó que traficantes pretendían trasladar el armamento hacia territorio mexicano, pero la operación fue frenada por autoridades estadounidenses.

Johnson destacó que el aseguramiento refleja el compromiso del gobierno de Donald Trump para combatir el tráfico ilegal de armas y reducir el acceso de grupos criminales a este tipo de arsenal.

“Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes”, señaló el diplomático al referirse al impacto del operativo en la seguridad de ambos países.

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¿Por qué es relevante el decomiso para México?

El tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México ha sido señalado por autoridades mexicanas como uno de los factores que alimentan la violencia de grupos delictivos.

El aseguramiento de rifles calibre .50 resulta relevante debido a que este tipo de armamento tiene alto poder de fuego y suele ser utilizado por organizaciones criminales en ataques contra autoridades o grupos rivales.

¿Qué papel tuvo la coordinación entre ambos países?

Johnson afirmó que la operación demuestra la importancia de la coordinación basada en inteligencia para enfrentar redes de tráfico de armas.

Gracias a una operación encubierta, autoridades estadounidenses confiscaron 138 armas de fuego —incluidos dos rifles calibre .50— que traficantes pretendían enviar a México desde Carolina del Norte. Esta acción contundente refleja el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump para… pic.twitter.com/e9cTdEdZbx — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 2, 2026

El decomiso ocurre en un contexto en el que México y Estados Unidos mantienen conversaciones sobre seguridad fronteriza, combate al crimen organizado y reducción del flujo ilegal de armamento.

De acuerdo con el mensaje del embajador, impedir que estas armas llegaran a México contribuye a hacer más seguras a ambas naciones.

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