Detienen a exfuncionario de Samuel García por presunta violencia vicaria y violación

Héctor Viniegra Hernández, exdirector del Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León durante la administración del gobernador Samuel García, fue detenido este miércoles en Hidalgo por su presunta participación en los delitos de violencia vicaria y violación.

La captura fue realizada por agentes de la Policía Ministerial de Hidalgo en el municipio de Tehuetlán, de acuerdo con información del Centro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Posteriormente, el exservidor público fue puesto a disposición de un juez penal e ingresado al Centro de Reinserción Social de Jaltocán La Lima para continuar con el proceso judicial.

¿Por qué fue detenido Héctor Viniegra?

La orden de aprehensión deriva de la causa penal 137/2026, iniciada tras la denuncia presentada por Jesica V. Z., expareja del exfuncionario.

Según la denuncia, Viniegra salió de vacaciones con sus dos hijos, ambos de cinco años de edad, y posteriormente se negó a regresarlos con su madre. La denunciante sostiene que los menores fueron trasladados de la Ciudad de México a Nuevo León en diciembre de 2024, donde permanecieron alejados de ella.

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Además de la acusación por violencia vicaria, el exdirector enfrenta una investigación por el presunto delito de violación.

¿Qué denunció la madre de los menores?

Jesica V. Z. aseguró que durante casi dos años acudió a diversas autoridades de Nuevo León para recuperar a sus hijos y solicitar el avance de las investigaciones.

También afirmó que la Fiscalía General de Justicia del Estado extravió la carpeta de investigación relacionada con el caso y que buscó reunirse con el gobernador Samuel García y con el entonces secretario general de Gobierno, Javier Navarro, sin obtener respuesta.

La denunciante sostiene que el cargo que desempeñaba Viniegra dentro del Gobierno estatal le permitió recibir protección institucional, lo que, a su juicio, retrasó el desarrollo de las indagatorias.

⚠️ Héctor Viniegra Hernández, exdirector de la Defensoría Pública de Nuevo León, fue detenido por presunta violación y sustracción de menores. Pese a las graves denuncias de la madre de sus hijos, él seguía participando en eventos del gobierno estatal.

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¿Qué ocurrió con el exfuncionario tras las denuncias?

Aunque las acusaciones derivaron en su salida del Instituto de la Defensoría Pública, Héctor Viniegra continuó participando en actividades oficiales durante 2025, entre ellas eventos relacionados con el programa "Puntos Naranja", impulsado por el Gobierno de Nuevo León para apoyar a mujeres en situación de riesgo.

La denunciante agregó que un juez familiar de la Ciudad de México le otorgó la custodia de los menores el año pasado. Sin embargo, afirmó que el exfuncionario mantuvo a los niños en Monterrey e impidió el cumplimiento de esa resolución.

Ahora corresponderá a las autoridades judiciales determinar la situación jurídica de Héctor Viniegra Hernández conforme avance el proceso penal.

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