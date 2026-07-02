Alerta en Campeche: cinco puntos críticos de inundación ponen en riesgo a 304 mil habitantes; ¿vives en uno?

La Coordinación Nacional de Protección Civil identificó cinco puntos críticos de inundación en el estado de Campeche, concentrados en los municipios de Carmen, Candelaria y Palizada, donde 304 mil 441 habitantes se encuentran expuestos a posibles afectaciones por el desbordamiento de ríos y cuerpos lagunares durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

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De acuerdo con el análisis oficial, Carmen concentra el mayor riesgo poblacional al registrar dos puntos críticos de inundación asociados a la Laguna de Términos, donde habitan 248 mil 845 personas, equivalentes a más del 80 por ciento de la población expuesta en estas zonas prioritarias.

El segundo municipio con mayor vulnerabilidad es Candelaria, que también registra dos puntos críticos, relacionados con el río Candelaria. En esta demarcación, 46 mil 913 habitantes podrían verse afectados por el incremento del nivel del afluente durante lluvias extraordinarias.

En Palizada, las autoridades mantienen vigilancia sobre un punto crítico localizado en el río Palizada, donde 8 mil 683 personas permanecen en riesgo ante posibles desbordamientos del afluente, cuya dinámica está estrechamente relacionada con el comportamiento del sistema hidrológico de la región.

El informe precisa que estos cinco puntos críticos están asociados únicamente a tres cuerpos de agua: la Laguna de Términos, el río Candelaria y el río Palizada, considerados estratégicos por la Comisión Nacional del Agua para el monitoreo durante la presente temporada de lluvias.

No obstante, el diagnóstico advierte que el riesgo por inundaciones es mucho más amplio. El Atlas Nacional de Riesgos clasifica a los 13 municipios de Campeche con niveles de riesgo que van de medio a muy alto, mientras que ocho municipios presentan un riesgo muy alto, tres un riesgo alto y dos un riesgo medio, lo que significa que los 928 mil 363 habitantes del estado están expuestos, en distinta medida, a este fenómeno hidrometeorológico. Además, los municipios de Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega y Candelaria concentran el nivel de riesgo más elevado por su densidad poblacional.

El documento forma parte del Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Campeche, presentado durante la instalación del Puesto de Comando para la temporada de lluvias y ciclones tropicales, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales ante posibles emergencias.

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JGH