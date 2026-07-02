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Motul iniciará sus festejos en honor a la Virgen del Carmen: conoce la cartelera de conciertos

El Pueblo Mágico de Motul estará de fiesta del viernes 3 hasta el domingo 26 de julio.

Por Redacción Por Esto!

2 de jul de 2026

1 min

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Motul tendrá diversas actividades por sus festejos a la Virgen del Carmen
Motul tendrá diversas actividades por sus festejos a la Virgen del Carmen / Especial

Del 3 al 26 de julio el municipio de Motul celebrará sus magnos festejos en honor a la Virgen del Carmen, donde se ha anunciado la gran cartelera de actividades musicales que tendrá desde este viernes.

Y es que cada año, el Pueblo Mágico de Motul recibe a cientos de personas en su fiesta patronal, donde se tienen vaquerías, eventos taurinos, conciertos y bailes populares.

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Las actividades comenzarán desde este viernes 3 de julio con la gran noche de vaquería en los bajos del Palacio Municipal a las 10:00 de la noche junto a las orquestas Nueva Generación y de Miguel Collí.

Posteriormente, en su primer fin de semana, se tendrán conciertos con diversos invitados y de distintos géneros en la sede del Palacio Municipal.

  • Sábado 4 de julio: Duelo de DJs
  • Viernes 10 de julio: Noche Bélica
  • Domingo 12 de julio: Par-Chis y Capitanes de la Cumbia
  • Jueves 16 de julio: Banda Corona Verde, La Patrona y Explosiva R15
  • Sábado 18 de julio: Flash Gordon
  • Domingo 19 de julio: Junior Klan
  • Sábado 25 de julio: Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey
  • Domingo 26 de julio: Cleyver y la Nueva Imagen
En la localidad casi no quedan músicos que se dediquen a animar las fiestas a la Virgen María

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Los costos de los boletos para los conciertos varían desde los $100 hasta los $300 pesos por persona, mientras que para la Trakalosa de Monterrey rondan en los $550.

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