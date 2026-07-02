Ley Merlín: proponen en CDMX proteger a animales que generen ingresos económicos

Desde el Congreso de la Ciudad de México fue presentada la llamada Ley Merlín, una iniciativa que busca garantizar el bienestar de animales que participen en actividades capaces de generar ingresos económicos.

La propuesta fue impulsada por la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano, y toma como referencia el caso del pato Merlín, que ganó popularidad durante el Mundial 2026 y cuya imagen fue registrada por su familia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

¿Qué propone la Ley Merlín en CDMX?

La iniciativa plantea reformar el artículo 5 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México para incorporar el concepto de bienestar integral de seres sintientes que participen de forma lícita en actividades económicas.

La propuesta establece que, cuando un animal contribuya a generar recursos, una parte de esos ingresos deberá destinarse a su alimentación, atención veterinaria, medicamentos, rehabilitación, cuidados especializados, enriquecimiento ambiental y una vejez digna.

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¿Por qué surgió esta iniciativa?

Aunque el nombre de la reforma hace referencia al pato Merlín, la diputada aclaró que la iniciativa no busca atender solo ese caso, sino crear una regla para futuros animales que participen en contenidos, campañas o actividades comerciales.

Ledesma Alpízar señaló que redes sociales, publicidad, turismo, entretenimiento e incluso nuevas tecnologías han cambiado la forma en que los animales aparecen en productos audiovisuales o digitales que pueden generar beneficios económicos.

¿A qué animales protegería la reforma?

La Ley Merlín estaría dirigida a animales de compañía o seres sintientes que participen en actividades culturales, recreativas, audiovisuales, digitales, publicitarias o comerciales.

¡Luisa Ledesma [@luisaldsma] presenta la Ley Merlín para proteger a animales que generen ingresos!



La diputada de MC [@MovCiudadanoCMX] en el Congreso capitalino [@Congreso_CdMex] propone que, cuando un animal participe legalmente en actividades que generen ingresos, parte de… pic.twitter.com/qoUffK9gOs — Congresistas (@CongresistasMex) July 1, 2026

El objetivo es evitar que su imagen o presencia se use solo como fuente de ingresos sin garantizar condiciones adecuadas durante toda su vida.

Con esta propuesta, el Congreso capitalino abre la discusión sobre nuevas formas de protección animal en un contexto donde la viralidad y la industria digital pueden convertir a un animal en una figura rentable.

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