De Los Chenes a Veracruz: Niños y jóvenes de Hopelchén van por el título nacional de básquetbol

Niños y jóvenes cheneros pertenecientes al Club Mayas de Hopelchén partieron la tarde de este miércoles hacia el Puerto de Veracruz para participar, del 23 al 26 de julio, en la Olimpiada Nacional Federada de Básquetbol 2026, certamen promovido por la Federación Mexicana de Básquetbol (FMB).

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El entrenador del club, Manuel Jesús Borges Chín, señaló en entrevista que un total de 22 deportistas de la ciudad de Hopelchén acuden al llamado nacional convocado por dicha federación.

Detalló que participan con dos representativos del mismo Club Mayas: la categoría Micro Mixto (años de nacimiento 2017 y 2018) con 12 niños y niñas, y la categoría Juvenil Superior (2007 y 2008) de la rama varonil, conformada por 10 jóvenes.

El estratega indicó que la ceremonia inaugural se realizará este jueves y confían en llegar hasta las fases finales de la competencia, con el firme objetivo de poner en alto el nombre de la región al llevar la representación del estado de Campeche.

Señaló que existen altas expectativas para el torneo, reconociendo que enfrentarán un nivel muy competitivo respecto a lo que se juega de manera local, especialmente en las categorías infantiles.

Nuestra participación nos servirá de mucho porque nos permitirá adquirir experiencia y crecimiento en este deporte, agregó Borges Chín, destacando el entusiasmo e ilusión con el que viajan los atletas tras semanas de preparación intensiva.

Finalmente, mencionó que como parte de la preparación previa, el Club Mayas organizó un Cuadrangular de Fogueo con la participación de la Selección Campeche Mayor, Amigos de Maicol, Nómadas y el equipo anfitrión, evento que sirvió para afinar el ritmo de juego del conjunto juvenil antes de partir hacia tierras jarochas.

JGH