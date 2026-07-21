Flor Vigna dejará de trabajar con Lau Styling tras comentarios contra mexicanos

Hace unos días, Lau Styling se volvió tendencia después de insultar a los mexicanos tras la derrota de Argentina ante España en el Mundial 2026. Estos insultos no pasaron desapercibidos y los usuarios rápidamente comenzar a criticarla, llegando a reaccionar varias figuras del espectáculo entre los que se encuentra Flor Vigna.

La actriz e influencer argentina había confirmado a la estilista como parte de su equipo de imagen para su participación en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. Sin embargo; por medio de sus redes sociales señaló que ya no trabajará con Lau Styling tras la fuerte polémica.

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¿Por qué Flor Vigna ya no trabajará con Lau Styling?

Durante este martes 21 de julio, Flor Vigna confirmó mediante sus historias de Instagram que decidió desvincular definitivamente a Lau Styling de su proyecto. La influencer explicó que, aunque liquidó económicamente el trabajo previo de la diseñadora, le pidió que se retirara del equipo y ofreciera disculpas públicas tras sus insultos a los mexicanos.

Flor Vigna habal de Lau Styling en sus redes sociales. / Instagram: florivigna

La argentina señaló que los valores no se negocian y que rechaza cualquier ataque u ofensa hacia el público mexicano, un país que según señala Flor, la ha recibido con los brazos abiertos. La influencer cerró su mensaje diciendo que la podrán ver mal vestida pero no siendo mala persona.

¿Qué ha dicho Lau Styling sobre sus insultos a los mexicanos?

Por su parte, Lau Styling emitió un comunicado en el que pidió disculpas, argumentando que sus comentarios fueron fruto del acaloramiento deportivo y que sus palabras fueron sacadas de contexto, la estilista aseguró que no fue su intención promover el odio o faltarle al respeto al pueblo de México.

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