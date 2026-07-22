Mhoni Vidente lanza impactante predicción sobre México-EU, el Mundial 2030 y los Oscar

La astróloga Mhoni Vidente volvió a generar conversación con una serie de predicciones para lo que resta de 2026. Entre ellas, destacó una visión sobre un importante acercamiento diplomático entre México y Estados Unidos, que, según afirmó, marcaría un nuevo capítulo en la relación entre ambos países.

De acuerdo con la vidente, la presidenta Claudia Sheinbaum sería invitada a la Casa Blanca entre los meses de agosto y septiembre para sostener reuniones de alto nivel con autoridades estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump.

Durante su transmisión semanal, Mhoni Vidente señaló que ese encuentro serviría para fortalecer los acuerdos bilaterales y reducir las diferencias entre ambas naciones.

"Yo visualizo que la Presidenta va a estar invitada los próximos meses, agosto-septiembre, a la Casa Blanca... vamos a limar asperezas, arreglar cosas y trabajar juntos", expresó.

Además de sus pronósticos políticos, Mhoni Vidente habló sobre el Mundial 2030. Aseguró que visualiza a Inglaterra, Marruecos o España como posibles campeones del torneo, mientras que la Selección Mexicana alcanzaría el quinto lugar de la competencia.

En el ámbito del entretenimiento, la astróloga también hizo una llamativa predicción sobre la película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan. Según dijo, la cinta obtendría entre seis y ocho estatuillas en los Premios Oscar 2027.

Incluso aseguró que la actriz Zendaya ganaría el premio a Mejor Actriz de Reparto y afirmó que la estrella recogería el galardón mientras espera gemelos.

Como ocurre con todas las declaraciones de Mhoni Vidente, estas afirmaciones corresponden a predicciones y creencias personales, sin evidencia que permita confirmar que los acontecimientos ocurrirán. Sin embargo, sus pronósticos continúan despertando gran interés entre sus seguidores y generando debate en redes sociales.