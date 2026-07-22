Wendy Guevara releva conflicto con Adrián Marcelo tras La Casa de los Famosos México

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México dará comienzo en pocos días, y una de las conductoras será Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, y que se ha vuelto centro de atención al abordar públicamente el conflicto que mantenía con el comediante, Adrián Marcelo.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación que la creadora de contenido compartió detalles sobre cómo se fracturó la interacción con el regiomontano y cómo las polémicas acontecidas en el programa generaron roces entre ambas figuras del entretenimiento.

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¿Cómo fue que comenzó el conflicto entre Wendy Guevara y Adrián Marcelo?

La influencer leonesa explicó que, antes del reality, no existía una rivalidad directa entre ellos, incluso recordó que al ingresar a la casa el propio Adrián le llegó a expresar admiración por el cariño que el público le mostraba. Sin embargo, Wendy señaló que las dinámicas dentro del show y posteriores críticas generaron problemas.

La creadora de contenido comentó que tras las críticas por su la salida del regiomontano agriaron la relación, llevando al comediante a atacarla en redes sociales y finalmente a bloquearla de sus plataformas digitales. En sus declaraciones, Guevara calificó la postura de Adrián Marcelo como una falta de madurez.

"Pensé que era una persona más madura e inteligente... pero se enojó", expresó la creadora de contenido al reflexionar sobre la actitud de Adrián Marcelo tras la controversia del reality que generó que la relación de ambos terminará en una enemistad.

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