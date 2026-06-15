Wendy Guevara sorprender al revelar que quiere convertirse en madre

Wendy Guevara volvió a causar un gran escándalo en redes sociales, después de que abriera su corazón y compartiera con el público su sueño de ser madre, revelando los motivos por los que quiere tener un hijo.

Por medio de una entrevista, la famosa sorprendió al revelar que ya se sometió a estudios médicos para conocer sus posibilidades de tener un bebé, esto lo dijo en el programa de Montse & Joe.

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Wendy Guevara confiesa que quiere ser madre

Al ser cuestionada sobre sus deseos de ser madre, la influencer reveló que ya se hizo estudios, donde revisaron si es posible conservar material reproductivo. De acuerdo con sus palabras, los resultados revelaron que sí tenía los espermatozoides, aunque estos estaban debilitados.

“Sí, mira, un día yo me hice una prueba para ver si yo era capacitada, para ver si yo podía tener (espermas), me salió que estaban un poquito débiles”

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¿Por qué quiere ser madre Wendy Guevara?

Además, explicó las razones por las cuales le gustaría convertirse en madre en una entrevista para el programa ‘Hoy’, donde mencionó que le gustaría tener hijos para brindarle amor y compañía.

“Me gustaría porque tengo que dejar una descendencia, algo de mí, antes de que me vaya a donde nos llevan a todos. Sí me gustaría porque se antoja que, uno ya crece, necesita a alguien, no porque me cuiden, sino porque también necesito amor cuando sea una persona grande. Si ahorita soy bien migajera”

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