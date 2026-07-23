Estados Unidos anunciará nuevos aranceles a 60 países durante visita de Greer a México

Estados Unidos anunciará este jueves una nueva ronda de aranceles contra alrededor de 60 países, mientras su representante comercial, Jamieson Greer, se encuentra en México para participar en las negociaciones relacionadas con la revisión del T-MEC.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó que el anuncio se dará a conocer más tarde, antes del vencimiento del gravamen temporal de 10 por ciento que la administración de Donald Trump aplicó a las importaciones tras un fallo de la Corte Suprema.

Greer había anticipado que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos preparaba nuevas medidas contra países señalados por Washington por sus prácticas comerciales, entre ellas la falta de acciones contra productos elaborados mediante trabajo forzoso.

¿México será incluido en los nuevos aranceles de Estados Unidos?

Hasta el momento, Washington no ha difundido la lista definitiva de países ni las tasas que aplicará a cada uno. Por ello, el Gobierno mexicano pidió esperar el anuncio oficial antes de confirmar si México será afectado.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló un día antes que la Secretaría de Economía presentó argumentos para evitar que el país sea incluido en las nuevas sanciones. Explicó que buena parte de las exportaciones mexicanas cumple con las reglas del T-MEC y mantiene un trato comercial preferencial.

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La mandataria también recordó que México quedó fuera de anteriores aranceles recíprocos en los productos que acreditaban el cumplimiento del tratado comercial. Sin embargo, sectores como el automotriz, el acero y el aluminio todavía enfrentan medidas impuestas por Estados Unidos.

Greer se reúne con Sheinbaum por la revisión del T-MEC

Jamieson Greer llegó este jueves a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum y funcionarios de la Secretaría de Economía. Su visita forma parte de la tercera ronda bilateral de conversaciones sobre el T-MEC.

Las delegaciones revisan temas relacionados con las reglas de origen, la industria automotriz, el comercio agropecuario, las condiciones laborales, la seguridad económica y los servicios de pagos electrónicos.

La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, informó que por la tarde dará a conocer los resultados de las reuniones iniciadas esta semana.

Empresas descartan un acuerdo arancelario inmediato

La American Society of Mexico y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior consideraron poco probable que la visita concluya con un acuerdo definitivo sobre los aranceles.

Ambos organismos señalaron que la agenda comercial requiere negociaciones técnicas y políticas adicionales. También advirtieron que la incertidumbre puede afectar decisiones de inversión, exportaciones y cadenas productivas integradas entre México y Estados Unidos.

LEAVITT: "TARIFFS ARE A TAX HIKE ON FOREIGN COUNTRIES... AND A TAX CUT FOR THE AMERICAN PEOPLE."



REPORTER: "HAVE YOU EVER PAID A TARIFF? I HAVE. THEY DON'T GET CHARGED ON FOREIGN COUNTRIES."



LEAVITT: "REVENUES WILL STAY HERE, WAGES WILL GO UP, AND OUR COUNTRY WILL BE WEALTHY… pic.twitter.com/jKMdv03zu4 — Vivek Sen (@Vivek4real_) July 23, 2026

Las medidas anunciadas por Washington se apoyarán en instrumentos de la legislación comercial estadounidense, como la Sección 301, que permite responder a prácticas consideradas injustas. No obstante, su aplicación puede requerir consultas, audiencias y periodos para recibir comentarios de los países afectados.

El Gobierno mexicano espera que el cumplimiento del T-MEC y los argumentos presentados durante las consultas permitan conservar las preferencias comerciales de los productos nacionales.

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