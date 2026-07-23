Yahir causa preocupación entre sus fans por su actual apariencia física

Durante esta semana, el famoso cantante Yahir se ha robado la atención del público, aunque ha sido tendencia por ya estar confirmado para la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, su apariencia ha encendido las alarmas.

En esta ocasión, el cantante se hizo viral por una serie de fotografías que fueron publicadas, las cuales han generado mucha preocupación entre sus seguidores, quienes afirman que no se ve nada bien.

Noticia Destacada Este sería el sueldo de Yanet García en la nueva temporada de 'La Casa de los Famosos México'

¿Por qué la apariencia de Yahir ha causado preocupación?

El cantante de 47 años, es tendencia en las redes sociales, pues en las últimas fotos que salieron, luce una apariencia completamente diferente, lo que ha preocupado a sus fans.

Esta situación ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, ante las reacciones, fue el propio Yahir quien ha tomado la decisión de hablar y mandar un mensaje para sus seguidores en las plataformas digitales, aunque lo hizo con el mejor de los humores, al colocar la siguiente frase.

Noticia Destacada Yahir es confirmado como habitante de la nueva temporada de 'La Casa de los Famosos México'

"No ma, ¿qué le pasó?"

En medio de todo lo que ha causado su apariencia, fue su amiga y colega Toñita, quien salió en defensa de Yahir, aclarando que es una persona muy saludable.

"La luz lo es todo en una foto y sus luces son excesivamente blancas por eso se ve así, error de luz hasta para una piel blanca se ve demasiado así que en persona se ve la diferencia y si es una persona saludable más"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal