¿Qué pasa en las dunas de Chuburná? Todo sobre la posible devastación por la llegada de inmobiliarias

Las dunas costeras de Chuburná Puerto, en Yucatán, se encuentran en el centro de la atención luego de que habitantes y organizaciones ambientalistas denunciaran la presunta realización de trabajos preliminares para proyectos inmobiliarios en una zona considerada de alto valor ecológico.

La situación ha generado preocupación entre vecinos, quienes piden una revisión inmediata de las obras y de los permisos correspondientes.

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Denuncian posibles trabajos inmobiliarios en las dunas de Chuburná

Las alertas surgieron tras la difusión de imágenes y reportes en redes sociales que muestran presuntas labores relacionadas con futuros desarrollos inmobiliarios dentro del sistema de dunas costeras.

De acuerdo con los denunciantes, estas actividades podrían representar un riesgo para uno de los ecosistemas más importantes del litoral yucateco, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades ambientales para verificar si los proyectos cuentan con las autorizaciones legales y si cumplen con la normativa vigente en materia de impacto ambiental.

¿Por qué son importantes las dunas de Chuburná Puerto?

Habitantes de la comunidad recordaron que durante varios años el acceso de vehículos a esta franja costera estuvo restringido debido a su importancia ecológica.

Las dunas forman parte de un hábitat donde anidan tortugas marinas y también resguardan flora y fauna propias de este tipo de ecosistema.

Además, funcionan como una barrera natural que ayuda a proteger la costa frente a fenómenos meteorológicos, reduce la erosión y contribuye al equilibrio ambiental del litoral yucateco.

Por ello, ambientalistas consideran que cualquier intervención debe ser evaluada cuidadosamente antes de autorizarse.

Piden investigar permisos y proteger el ecosistema

Ante la preocupación generada, vecinos y colectivos solicitaron a las autoridades federales, estatales y municipales inspeccionar la zona para determinar si las obras denunciadas cuentan con los permisos ambientales y urbanos necesarios.

Asimismo, pidieron que se realicen estudios para evaluar el posible impacto que los desarrollos inmobiliarios podrían ocasionar sobre las dunas y las especies que dependen de este ecosistema.

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Inician campaña para evitar afectaciones en Chuburná

Como parte de las acciones ciudadanas, organizaciones y habitantes iniciaron una campaña de recolección de firmas con el objetivo de solicitar la protección de las dunas de Chuburná Puerto y evitar que, en caso de confirmarse los proyectos inmobiliarios, estos comprometan la conservación del área.

Los impulsores de la iniciativa hicieron un llamado a la población a sumarse a la defensa del ecosistema, al considerar que las dunas costeras representan un patrimonio ambiental fundamental para Yucatán y desempeñan un papel clave en la protección del litoral frente a los efectos del cambio climático.