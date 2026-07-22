Thalia reacciona a las declaraciones de Belinda sobre las pop stars en México

Ante las polémicas declaraciones hechas por Belinda sobre las pop stars en México, Thalia decidió romper el silencio y compartir su opinión sobre este tema. La cantante usó sus redes sociales para postear un video de la colaboración que hizo con Kenia Os, junto a un contundente mensaje.

El revuelo mediático surgió a raíz de unas declaraciones que Belinda ofreció a la revista Vogue, en las cuales habló sobre su próxima colaboración con Danna Paola. En este espacio, la cantante sugirió que este tema marcaría sería la primera vez que dos pop stars mexicanas unían voces; comentarios que rápidamente generaron revuelo.

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¿Cuál fue el mensaje de Thalia a las declaraciones de Belinda?

El comentario de Belinda encendió rápidamente las redes sociales, donde los fanáticos consideraron la frase como una indirecta hacia Kenia Os, además de omitir otros juntes destacados de la escena pop nacional; ante esto, Thalia no guardó silencio y compartió su opinión sobre estos comentarios.

Por medio de sus historias de Instagram, Tali, reposteó el video de "Para no verte más", el sencillo pop que lanzó en marzo de 2023 junto a la misma Kenia Os. La publicación fue acompañada de una contundente frase: “De hecho ya existía una colaboración de dos popstar mexicanas”.

Thalia responde a Belinda en redes sociales. / Instagram: thalia

La publicación de la cantante de 54 años fue rápidamente apoyada por sus seguidores y usuarios, mismos que criticaron fuertemente a Belinda por sus comentarios en dicha entrevista y que se volvieron virales en diversas plataformas; espacios donde varias personas mostraron su descontento.

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