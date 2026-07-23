Mueren decenas de crías de tortuga por exposición al sol; denuncian presunto abandono de nido en Isla Mujeres

Turistas que recorrían la zona de eclosión de la tortuga marina en playa Media Luna descubrieron con indignación un nido con alrededor de 100 crías que brotaron a la superficie. Al menos un tercio de los ejemplares falleció debido a la intensa insolación tras no poder llegar a tiempo al mar.

El hecho generó una fuerte ola de señalamientos en redes sociales hacia el personal del Programa de Conservación de la Especie, a quienes ciudadanos y visitantes acusan de un presunto abandono e irresponsabilidad en las labores de monitoreo y resguardo de las zonas de anidación.

La difusión de las imágenes provocó malestar entre la comunidad local y ambientalistas, quienes advirtieron que esta lamentable situación no representa un caso aislado, por lo que exigieron la intervención inmediata de las autoridades para revisar los protocolos de protección y evitar más pérdidas.