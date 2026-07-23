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Quintana Roo / Isla Mujeres

Mueren decenas de crías de tortuga por exposición al sol; denuncian presunto abandono de nido en Isla Mujeres

Visitantes documentaron el nido con las crías expuestas al sol y exigieron reforzar la vigilancia en las zonas de anidación.

Por Redacción Por Esto!

23 de jul de 2026

1 min

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Mueren decenas de crías de tortuga por exposición al sol
Mueren decenas de crías de tortuga por exposición al sol / Redes sociales

Turistas que recorrían la zona de eclosión de la tortuga marina en playa Media Luna descubrieron con indignación un nido con alrededor de 100 crías que brotaron a la superficie. Al menos un tercio de los ejemplares falleció debido a la intensa insolación tras no poder llegar a tiempo al mar.

El hecho generó una fuerte ola de señalamientos en redes sociales hacia el personal del Programa de Conservación de la Especie, a quienes ciudadanos y visitantes acusan de un presunto abandono e irresponsabilidad en las labores de monitoreo y resguardo de las zonas de anidación.

La difusión de las imágenes provocó malestar entre la comunidad local y ambientalistas, quienes advirtieron que esta lamentable situación no representa un caso aislado, por lo que exigieron la intervención inmediata de las autoridades para revisar los protocolos de protección y evitar más pérdidas.