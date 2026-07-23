Gala Montes comparte tatuaje del número ‘664’ y desata rumores de relación con Emiliano Aguilar

Gala Montes volvió a encender las redes sociales tras publicar una imagen en la que muestra un nuevo tatuaje con la cifra “664”. Estas imágenes generaron gran revuelo en redes sociales pues muchos usuarios señalaron que podría tener relación con Emiliano Aguilar.

Las dos fotografías en donde la influencer mostraba su nuevo tatuaje venían acompañadas de por un mensaje que despertó múltiples teorías entre sus seguidores: “Te amo morro. Always with U”. Esto provocó que en diversas plataformas se desataran rumores de una nueva relación romántica.

¿Qué significa el nuevo tatuaje de Gala Montes?

La cifra “664” hace referencia a la clave lada telefónica de Tijuana, Baja California, un número estrechamente vinculado al cantante y rapero Emiliano Aguilar. El hijo mayor de Pepe Aguilar ha adoptado el lema “puro Tijuana 664” como sello personal en su música y en sus publicaciones.

Debido a esto, los fans interpretaron de inmediato el diseño del nuevo tatuaje como un guiño directo hacia el músico. Además del tatuaje, el texto “Te amo morro” reforzó las especulaciones sobre la cercanía entre ambos, y es que, semanas atrás la actriz ya había compartido imágenes junto a Emiliano en un viaje a Cartagena, Colombia.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido si existe un noviazgo o si su acercamiento se debe únicamente a una amistad o a una colaboración musical. Aunque Montes previamente declaró mantener una buena relación de amistad con el músico; el constante intercambio de indirectas ha generado teorías de amor.

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