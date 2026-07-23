¿Perdiste la factura de tu auto? Así podrás recuperar tu vehículo del corralón en Campeche

Los propietarios de vehículos que se encuentren en el corralón de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y que hayan extraviado la factura de su unidad podrán recuperarla mediante un procedimiento especial, como parte del programa "Liberaciones del Jaguar 2026", implementado en el municipio de Campeche.

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De acuerdo con la información difundida por la dependencia, quienes no cuenten con la factura podrán acreditar la propiedad del vehículo presentando tres testigos, además de la documentación requerida para realizar el trámite de liberación.

¿Qué pasa si perdiste la factura?

La SPSC informó que la falta de la factura ya no impedirá recuperar el vehículo, siempre y cuando el propietario acuda al Área de Liberación Vehicular y cumpla con los requisitos establecidos.

Entre los beneficios del programa destaca que se condonará el 100 por ciento de la multa del corralón de la SPSC. No obstante, si la unidad se encuentra en un corralón particular, el propietario deberá cubrir los costos correspondientes por el servicio de resguardo.

Requisitos para recuperar el vehículo

Las personas interesadas deberán acudir al Área de Liberación Vehicular de la SPSC y presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.

Copia de la factura del vehículo.

del vehículo. En caso de no haber realizado cambio de propietario, factura original endosada .

. Si el vehículo o motocicleta estuvo involucrado en un hecho de tránsito, será necesario presentar el oficio de liberación emitido por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) .

. Si el trámite lo realiza una persona distinta al propietario, deberá presentar una carta poder simple, firmada por testigos, además de la identificación oficial del propietario.

En los casos en que la factura se haya extraviado, el programa establece que el propietario podrá presentar tres testigos, junto con la documentación correspondiente, para acreditar la propiedad y recuperar la unidad.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

La campaña es exclusiva para vehículos resguardados en corralones entre el 1 de enero de 2025 y el 14 de julio de 2026, y únicamente aplica para unidades aseguradas dentro del municipio de Campeche.

La SPSC aclaró que el beneficio no aplica para vehículos relacionados con infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol.

Con este programa, las autoridades buscan facilitar la recuperación de vehículos que permanecen en los depósitos oficiales y reducir los obstáculos administrativos para los propietarios que perdieron documentos importantes, como la factura.