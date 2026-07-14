Gala Montes arremete en redes contra Pablo Chagra por rumores de distanciamiento familiar

La polémica familiar de la actriz Gala Montes ha sumado un nuevo capítulo, en esta ocasión, el enfrentamiento escaló de las diferencias internas con su hermana, Beba Montes, a una dura pelea en redes sociales en contra del creador de contenido y conductor Pablo Chagra.

La discusión comenzó cuando la actriz comentó en una transmisión en vivo que se encontraba distanciada de su hermana y de su sobrina. Sin embargo; fue la participación del conductor lo que generó la molestia de Gala y arremetió en contra del creador de contenido por medio de sus plataformas digitales.

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¿Por qué comenzó la pelea entre Gala Montes y Pablo Chagra?

A inicios del mes, Gala Montes informó que se encontraba distanciada de su hermana Beba y esto le impedía ver a su sobrina, Alabama. La actriz expresó su desconcierto y tristeza, mencionando que antes habían realizado un viaje familiar a Japón y Tailandia donde la convivencia parecía haber sido “normal”.

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Sin embargo; el conflicto tomó un rumbo público cuando Pablo Chagra, quien mantiene una estrecha relación de amistad con Beba, intervino y compartió la supuesta "otra versión" de los hechos. Fue en este momento en dónde la situación comenzó a escalar y hacerse pública la pelea.

Gala Montes arremete contra Pablo Charga

De acuerdo con lo expresado por Chagra, el verdadero motivo detrás del distanciamiento familiar radicaba en el estilo de vida de Gala. Aseguró que a Beba "le contaron cosas del viaje" que la asustaron y que sumado a su vida nocturna; su hermana tomó la decisión de alejarse de la actriz.

Gala Montes no se quedó callada y utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para arremeter directamente contra Chagra: "Decir que 'Le contaron cosas del viaje' y se espantó, por eso no permite que la vea son puras ¡MAMADAS! ¿Por qué nadie nos espantamos cuando se la llevaron al torito un lunes? ¿Verdad? Y salió a decir que había llevado a su hija a la escuela. ¿Quién mentirá?” comentó la actriz.

decir que “Le contaron cosas del viaje” y se espantó, por eso no permite que la vea son puras ¡MAMADAS!porque nadie nos espantamos cuando se la llevaron al torito un lunes ¿verdad ? Y salió a decir que había llevado a su hija a la escuela.🤨 ¿quien mentira? You full of shit — Galamontes (@GalaMontes2) July 14, 2026

Con este mensaje, la actriz descalificó las declaraciones del conductor y expuso públicamente un supuesto altercado legal del pasado de su hermana. Además de esto; Gala acusó a Chagra de dejarse manipular por Beba para atacarla, a lo que el conductor se defendió asegurando que nadie lo manda y que solo apoya a su amiga.

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