Marcelo Ebrard descarta nuevos aranceles para México; más del 80% de las exportaciones seguirá protegido

Luego de que el Gobierno de Estados Unidos publicara una nueva resolución comercial que modifica la aplicación de aranceles para cerca de 60 países, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que México no enfrentará cambios en los aranceles efectivos que pagan actualmente sus exportaciones, al mantenerse vigentes los beneficios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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A través de un video difundido en sus redes sociales, el funcionario explicó que durante este jueves sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que también participaron integrantes del equipo negociador que mantiene conversaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para avanzar en la revisión de diversos temas relacionados con el T-MEC.

Más del 80% de las exportaciones mexicanas quedan excluidas

Ebrard explicó que Estados Unidos publicó la resolución derivada de las investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de su legislación comercial, mediante la cual sustituye disposiciones previas para alrededor de 60 países.

Sin embargo, tras revisar el documento, que supera las 400 páginas, aseguró que más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC quedan excluidas de cualquier modificación arancelaria.

"No vemos un cambio en el arancel efectivo que México está pagando el día de hoy", afirmó.

Precisó que el arancel del 10 por ciento que continuará aplicándose corresponde únicamente a aquellos productos que no cumplen con las disposiciones o reglas de origen del tratado comercial, por lo que, dijo, ese porcentaje ya se encontraba vigente y únicamente cambia el fundamento jurídico bajo el cual se aplica.

México ya conocía la decisión de Washington

El secretario de Economía indicó que el Gobierno mexicano ya había sido informado previamente sobre el contenido de la resolución por parte del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, quien incluso abordó el tema durante la reunión sostenida este jueves con la presidenta Sheinbaum.

Ebrard señaló que la publicación del documento respondió al vencimiento del plazo establecido por las autoridades estadounidenses para emitir la resolución, por lo que descartó que existan cambios inesperados para el comercio bilateral.

Noticias relevantes de las conversaciones con USTR y el Emb. Jamieson Greer : pic.twitter.com/tXxDo7iPdi — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 23, 2026

"No afecta o cambia la posición que teníamos hasta ahora; es la misma que tendremos en los días subsecuentes", sostuvo.

Estados Unidos anunció una nueva ronda de medidas comerciales

Horas antes, la Casa Blanca confirmó que este jueves anunciaría una nueva ronda de aranceles contra alrededor de 60 países, previo al vencimiento del gravamen temporal del 10 por ciento impuesto por la administración del presidente Donald Trump a diversas importaciones.

La vocera presidencial, Karoline Leavitt, informó que las nuevas medidas se sustentan en la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, instrumento que permite aplicar sanciones a países que, según Washington, mantienen prácticas comerciales consideradas desleales, entre ellas la comercialización de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

Hasta antes de la publicación oficial existía incertidumbre sobre si México sería incluido en las nuevas disposiciones.

Sheinbaum defendió el cumplimiento del T-MEC

Un día antes del anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría de Economía presentó argumentos para evitar que México fuera incluido en nuevas sanciones comerciales, al destacar que la mayor parte de las exportaciones nacionales cumple con las reglas del T-MEC, lo que permite conservar el trato preferencial.

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La mandataria recordó que en ocasiones anteriores México quedó excluido de los llamados aranceles recíprocos en los productos que acreditan el cumplimiento del tratado comercial, aunque reconoció que sectores como el automotriz, el acero y el aluminio continúan sujetos a medidas específicas impuestas por Estados Unidos.

Continúan las negociaciones del T-MEC

La visita de Jamieson Greer a Palacio Nacional forma parte de la tercera ronda de conversaciones bilaterales para revisar distintos aspectos del tratado comercial.

Entre los temas abordados destacan las reglas de origen, la industria automotriz, el comercio agropecuario, las condiciones laborales, la seguridad económica y los servicios de pagos electrónicos.

Aunque organismos empresariales como la American Society of Mexico y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior consideran poco probable alcanzar un acuerdo definitivo en esta etapa, el Gobierno mexicano mantiene la expectativa de conservar las preferencias comerciales previstas en el T-MEC y evitar nuevas afectaciones a las exportaciones nacionales.

JGH