Laura Bozzo arremete contra Alejandra Jaramillo por burlas hacia México.

Alejandra Jaramillo, presentadora ecuatoriana se volvió tendencia tras la eliminación de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra en el Mundial. Y es que; la originaria de Ecuador compartió videos en redes sociales donde se burlaba de la salida de México del torneo; esto generó la molestia de muchos entre los que se encuentra Laura Bozzo.

La conductora peruano-mexicana alzó la voz para defender al país y arremetió de forma contundente contra Jaramillo. Por medio de sus redes sociales, Bozzo lanzó un mensaje en contra de la presentadora ecuatoriana, mismo que rápidamente ganó la atención de seguidores y el apoyo de los mexicanos.

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¿Qué dijo Laura Bozzo sobre las burlas de Alejandra Jaramillo?

Bozzo usó su cuenta oficial de Instagram para compartir una publicación con un mensaje en contra de las burlas de Alejandra Jaramillo sobre la eliminación de México. La conductora peruano-mexicana calificó la actitud de la ecuatoriana como completamente "inaceptable", argumentando que una periodista de TelevisaUnivision no puede atacar a la afición local.

En este mismo mensaje, Laura exigió la suspensión inmediata de la conductora y lanzó una fuerte advertencia directa: "No le vamos a permitir estos ataques, se las verá conmigo". Este mensaje ganó la atención de los usuarios que mostraron su apoyo dentro de los comentarios.

La postura de Laura Bozzo no es aislada, ya que diversas personalidades de la farándula mexicana se sumaron a la ola de críticas. Figuras como el periodista Gustavo Adolfo Infante, la compositora Erika Vidrio y Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez, han manifestado públicamente su repudio ante la actitud de Jaramillo.

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