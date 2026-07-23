Ludwika Paleta revela el nombre del actor con quien no haría escenas íntimas

Hace poco unos días, Ludwika Paleta, otorgó una entrevista y fue la portada de una importante revista de circulación nacional, donde hizo unas fuertes revelaciones, entre lo que comentó, la actriz aseguró que no grabaría escenas íntimas con un famoso en particular.

En los últimos años, la actriz ha construido una de las carreras más fuertes en el mundo de la actuación, siendo muy versátil entre papeles de comedia y drama.

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¿Con quién no grabaría escenas íntimas Ludwika Paleta?

Con tan solo 47 años, la actriz decidió hablar sin ningún tipo de filtro y detalló que no grabaría escenas íntimas con el actor, Flavio Medina. La razón es que ellos tienen una gran amistad y cuando les toca hacer este tipo de escenas, a los dos les gana la risa.

"Era difícil de pronto creernos la pasión, empezábamos la escena y nos daba mucha risa. Lo más chistoso es que Flavio y yo somos tan amigos y hemos trabajado juntos, que las escenas íntimas que teníamos nos moríamos de la risa"

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Por su parte, el actor aseguró que es muy difícil grabar este tipo de escenas es un verdadero reto para ellos, principalmente por la amistad que tienen desde hace muchos años.

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