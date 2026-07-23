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¿Qué son las compresoras de pesca y por qué están prohibidas en Campeche?

Te explicamos qué son las compresoras de buceo, por qué la Conapesca prohíbe su uso en la pesca de pulpo y los graves riesgos de salud que enfrentan los pescadores.

Jesús García

Por Jesús García

23 de jul de 2026

2 min

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Conapesca identificó células dedicadas a la pesca ilegal en la Península de Yucatán.
Conapesca identificó células dedicadas a la pesca ilegal en la Península de Yucatán.

En el sector pesquero, el uso de compresoras de aire se ha convertido en una de las artes de pesca más controvertidas e ilegales. Una compresora es un motor adaptado a bordo de embarcaciones menores que bombea aire comprimido a través de mangueras de decenas de metros de largo, permitiendo que un buzo permanezca sumergido en el fondo marino durante largos periodos de tiempo sin la necesidad de tanques de buceo tradicionales.

Reforzarán vigilancia por el inicio de la temporada de pulpo.

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Aunque esta herramienta permite a los pescadores capturar grandes volúmenes de producto como el pulpo y la langosta directamente de sus cuevas, la legislación federal y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) prohíben estrictamente su uso por dos razones fundamentales: el daño ecológico irreversible y el alto riesgo mortal para los trabajadores del mar.

La Conapesca y la NOM de pesca prohíben de manera categórica el uso de este equipamiento.
La Conapesca y la NOM de pesca prohíben de manera categórica el uso de este equipamiento. / Especial

En primer lugar, el buceo con compresora destruye los refugios naturales del lecho marino y fomenta la extracción indiscriminada, ya que los buzos capturan ejemplares de todos los tamaños sin respetar las tallas mínimas ni los ciclos reproductivos de las especies. Esta práctica rompe los procesos biológicos y acelera la sobreexplotación de los recursos pesqueros en la Península de Yucatán.

En segundo lugar, representa una severa amenaza para la salud humana. Las compresoras de uso comercial no cuentan con los filtros adecuados para purificar el aire, lo que provoca que los buzos aspiren gases tóxicos como monóxido de carbono o aceites del motor. Además, al no seguir tablas de descompresión ni contar con capacitación adecuada, decenas de pescadores sufren cada año descompresión severa, parálisis irreversible e incluso la muerte.

Pescadores de Villamadero retuvieron a un convoy de la Secretaría de Marina.

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Por estas razones, la Secretaría de Marina y las autoridades pesqueras han intensificado los operativos de decomiso de estos equipos en puertos como Villamadero, desencadenando tensiones con sectores del sector ribereño que continúan empleando esta técnica prohibida.

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