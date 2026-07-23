Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo por presunto huachicol fiscal; permanecerá en el Altiplano

El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles, después de una audiencia que se prolongó durante más de 30 horas.

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinó que existen datos suficientes para continuar el procedimiento penal contra el exmandatario y otras siete personas detenidas dentro de la misma investigación.

Ruffo Appel permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como penal del Altiplano, bajo la medida cautelar de prisión preventiva. La resolución no representa una sentencia y el exgobernador deberá ser considerado inocente mientras no exista una condena definitiva.

¿De qué acusan a Ernesto Ruffo Appel?

La Fiscalía General de la República acusa al exmandatario y a sus coimputados de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos y otros delitos vinculados con la importación irregular de combustibles.

La investigación sostiene que la organización introducía gasolina y diésel desde Estados Unidos mediante declaraciones aduanales falsas o incompletas. El esquema habría permitido reportar volúmenes inferiores a los transportados o clasificar el combustible como otro producto para evitar el pago de impuestos.

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Las autoridades relacionan a Ruffo Appel con Ingemar, una empresa dedicada a servicios aduanales que habría participado como consignataria de varios embarques. La defensa sostiene que la compañía se limitaba a realizar trámites y que el exgobernador desconocía posibles irregularidades.

Audiencia de Ruffo se prolongó más de 30 horas

La diligencia comenzó la tarde del martes 21 de julio y se desarrolló mediante videoconferencia y a puerta cerrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La sesión incluyó la exposición de los datos de prueba de la FGR, los argumentos de las defensas, diversos recesos y periodos de deliberación privada. La jueza finalmente vinculó a proceso a los ocho acusados y ordenó que seis permanezcan bajo prisión preventiva.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N”, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan “N” y Luis “N”, por delincuencia organizada y contrabando, mientras… pic.twitter.com/L9ytUhzJ3g — FGR México (@FGRMexico) July 23, 2026

FGR investiga una red de contrabando de combustible

La indagatoria se fortaleció después del aseguramiento de 129 carrotanques con aproximadamente 15 millones de litros de combustible en Coahuila.

Según los datos presentados por la Fiscalía, la red habría movilizado alrededor de 800 millones de litros de gasolina y diésel durante 15 meses, con un posible daño fiscal superior a 5 mil 400 millones de pesos. Estas cifras forman parte de la acusación y deberán comprobarse durante el proceso.

La jueza deberá fijar el plazo para la investigación complementaria, periodo en el que la FGR y las defensas podrán reunir nuevas pruebas antes de una eventual apertura de juicio.

IO