Tras protesta, pescadores de Campeche logran aumento al subsidio por baja captura

Representantes del sector pesquero de Campeche informaron que lograron un acuerdo con autoridades estatales para incrementar el monto del subsidio correspondiente al programa de baja captura. Además, se acordó iniciar mesas de trabajo para revisar el acceso a apoyos relacionados con el Programa de Apoyo a Comunidades y Medio Ambiente, PACMA.

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Los acuerdos se alcanzaron luego de que un grupo de al menos 50 pescadores de la capital del estado se manifestara a las afueras del Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, sede de la Expo Feria Campeche Sabe a Mar, donde advirtieron que ingresarían al recinto si no eran atendidos por autoridades del Poder Ejecutivo para esclarecer el destino de los recursos del PACMA.

Los inconformes recriminaron que el evento promueve las riquezas pesqueras del estado sin considerar la participación de los pescadores ribereños, quienes obtienen los productos del mar. También exigieron la presencia del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Safin, Jezrael Larracilla Pérez, para que explicara el destino de los recursos que Petróleos Mexicanos, Pemex, entrega como parte de los programas derivados de la actividad petrolera en aguas someras.

El representante del Comité de San Román, José del Carmen Guzmán Fernández, informó que las negociaciones con funcionarios estatales permitieron avanzar en las principales demandas del sector, por lo que expresó su confianza en sostener una reunión directa con la mandataria estatal para dar seguimiento a los compromisos.

El dirigente señaló que las autoridades estatales les comunicaron que durante el próximo informe de gobierno se anunciará un incremento al subsidio por baja captura, una de las principales peticiones del sector. Indicó que los pescadores esperan que el nuevo monto represente un apoyo significativo para enfrentar los periodos en que la actividad pesquera disminuye.

Informó que las organizaciones pesqueras fueron convocadas a una reunión para iniciar los trabajos relacionados con el programa de combustible del PACMA, una propuesta que, aseguró, el sector ha impulsado desde hace cuatro años. Explicó que el objetivo consiste en construir un proyecto conjunto que permita acceder a ese beneficio.

Guzmán Fernández afirmó que los pescadores no buscan apoyos extraordinarios, sino una compensación por las afectaciones que, sostienen, ocasiona la actividad de Pemex en las zonas de pesca. Agregó que el Comité de San Román representa a cerca de cuatro mil pescadores y permisionarios de la franja comprendida entre Champotón e Isla Arena.

JGH