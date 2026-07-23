Vecinos de Valladolid abarrotan módulo de la Conavi para el registro a Vivienda para el Bienestar

Con una importante respuesta de la ciudadanía inició el registro para el Programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La etapa inicial del proceso se está llevando a cabo en el Centro Integrador del fraccionamiento Orquídeas, donde decenas de personas acudieron durante el primer día para realizar su trámite, al considerar que este programa representa una oportunidad para acceder a una vivienda digna.

Autoridades municipales señalaron que, aunque las viviendas no serán gratuitas, los beneficiarios podrán acceder a créditos sin intereses y con pagos accesibles, lo que permitirá facilitar la adquisición de un patrimonio.

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Indicaron que, a diferencia de las casas de muchos fraccionamientos, cuyos precios pueden superar el millón de pesos y obligan a las familias a contratar créditos bancarios que elevan considerablemente el costo final, este programa ofrece una alternativa más accesible para quienes más lo requieren.

Por su parte, el encargado de la Secretaría de Bienestar en Yucatán, Benito Mateo Rodríguez, reconoció la disposición del Ayuntamiento de Valladolid por donar el terreno donde se edificarán las viviendas, lo que permitirá reducir los costos para los futuros beneficiarios.

Explicó que la Comisión Nacional de Vivienda será la encargada de ejecutar directamente la construcción de las casas, sin intermediarios.

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Precisó que el programa está dirigido a personas que no cuenten con terreno ni vivienda propia, que no sean derechohabientes del Infonavit o del Fovissste y cuyos ingresos mensuales no superen los 17 mil pesos.

Durante esta primera fase, que se desarrollará durante 10 días en el Centro Integrador del fraccionamiento Orquídeas, las personas interesadas deberán presentar únicamente identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Las viviendas contempladas dentro del programa contarán con dos recámaras, sala, comedor, baño y área de estacionamiento.