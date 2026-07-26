Karol G sufre incidente en medio de concierto por fallas del escenario | VIDEO

Durante el inicio de su nueva gira mundial "Viajando Por El Mundo Tropitour", la cantante colombiana Karol G protagonizó un incidente técnico en el escenario del Soldier Field en Chicago, Estados Unidos. La cantante colombiana se volvió viral en redes tras este percance en su show.

El momento quedó captado en video y fue compartido en diversas plataformas, sin embargo, lo que sorprendió al público y usuarios fue la actitud con la que la artista tomó este incidente. Lejos de mostrar molestia; la colombiana bromeó con este momento, sorprendiendo por su actitud.

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¿Cómo fue el incidente que sufrió Karol G en pleno concierto?

Fue el pasado 25 de julio en su presentación en el escenario del Soldier Field en Chicago, Estados Unidos; donde Karol G estaba dando su segunda presentación de su gira. En este espacio, una plataforma móvil encargada de descender a la colombiana hacia la zona de camerinos sufrió un fallo mecánico y se detuvo a mitad del trayecto.

Como resultado, la artista quedó suspendida e inmóvil en medio del escenario frente a miles de asistentes. Lejos de alarmarse o pausar el espectáculo de forma abrupta, la Bichota mantuvo la calma en todo momento, tomando el imprevisto con humor y generando risas entre los presentes.

🚨 La plataforma de subida se rompió en el segundo show de Chicago y Karol G tuvo que improvisar 😂 https://t.co/JsZGjiXkL9 — Karol G (fans) (@cairo1311) July 26, 2026

La cantante aprovechó el lapso de tiempo para interactuar de forma improvisada con el público, lo que desató aplausos por parte de sus fanáticos. Posteriormente, personal de su equipo técnico intervino de manera segura para auxiliar a la cantante, permitiéndole descender de la plataforma sin sufrir ninguna lesión.

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