Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a 13 servidores públicos por faltas no graves

A través de un comunicado oficial, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer que 13 servidores públicos de nueve distintas dependencias fueron sancionados por cometer faltas no graves.

Estas sanciones por faltas no graves, explicó la Secretaría encargada, fueron aplicadas conforme a la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destacó que las sanciones que se impusieron por faltas no graves fue luego de las acciones de investigación que se concretaron con las respectivas dependencias involucradas.

Éstas investigaciones se realizaron a través de las "Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de los Órganos Internos de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF), en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), en la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. (ASIPONA Manzanillo) y en la Secretaría de Salud (Salud)".

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Pemex

Suspensión por 30 días a Marlyn C. y María F., del Departamento de Personal Salina Cruz Marina-Pacífico, por no atender y dar seguimiento al trámite de pago de prestaciones labores postmortem de un trabajador, del 2022 al 2025.

CFE

Suspensión por 15 días a Josué S., de la División Oriente, por registrar solicitudes de contratación de suministro de energía eléctrica sin tener facultades, en 2024.

IMSS

Inhabilitación por 3 meses a Víctor C., del Hospital General Regional 1 en Querétaro, por omitir examinar, diagnosticar e implementar un tratamiento médico-quirúrgico a un paciente, ocasionando deterioro en su salud, hasta su fallecimiento, en 2022.

Defensa

Amonestación Privada a Luis C., del 98º Batallón de Infantería en Oaxaca, por omitir integrar el expediente clínico de un paciente de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas, en 2023.

SNDIF

Suspensión por 15 días a Ornela G., del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia en la Ciudad de México, por maltrato en contra de un menor de edad, en 2025.

ANAM

Suspensión por 15 días a Tomas M., Brenda P. y Hernán M. de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por omitir realizar la revisión total del equipaje de tres pasajeros internacionales, en 2023.

Suspensión por 15 días a José A. y Omar G., de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y de la Dirección de Planeación Estratégica de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, respectivamente, por suscribir un convenio modificatorio que rebasó el 20% del monto establecido en el contrato de servicios de telefonía, en 2023.

ASIPONA Manzanillo

Dos suspensiones por 10 y 12 días a Edmundo C., de la Gerencia de Ingeniería, por omitir gestionar las adecuaciones presupuestarias, relacionadas con las construcciones del “Acueducto Armería-Manzanillo, Colima” y de la “Vialidad norte para un segundo ingreso al Recinto Portuario”, en 2023.

Salud

Amonestación Pública a Ana G., del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" en la Ciudad de México, por proporcionar documentación con información confidencial, en 2023.

En el documento se detalla que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar y que si lo hacen "la Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas".