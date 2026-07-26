Captan a un cocodrilo caminando sobre el sargazo en Mahahual

Un cocodrilo fue captado desplazándose sobre una capa de sargazo acumulada en Mahahual, en el municipio de Othón P. Blanco de Quintana Roo.

En las imágenes se observa al reptil caminando sobre la maleza marina varada en la costa, en un tramo cercano a la zona donde embarcaciones pesqueras suelen resguardarse, lo que llamó la atención de quienes documentaron el momento.

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La presencia de cocodrilos en las costas del Caribe mexicano no es un hecho aislado, ya que la zona cuenta con condiciones naturales, manglares, esteros y cuerpos de agua conectados al mar.

Éstas favorecen el hábitat de estos reptiles, por lo que su avistamiento cerca de playas, muelles y zonas turísticas suele repetirse con cierta frecuencia, especialmente en temporada de altas acumulaciones de sargazo.