Karol G sorprende a Anahí con impresionante regalo y emotivo mensaje por su cumpleaños

Con motivo del cumpleaños número 43 de Anahí, Karol G decidió sorprenderla con un elegante y lujoso regalo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. El presente y emotivo mensaje dado por la cantante colombiana fue presumido por la mexicana generando emoción entre sus seguidores.

La estrecha amistad entre ambas artistas continúa consolidándose como una de las relaciones más sinceras y admiradas dentro de la industria del entretenimiento latino. Y esto se consolidó aún más con el presente que mostró la mexicana por medio de sus redes sociales.

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¿Cuál fue el regalo que le envió Karol G a Anahí por su cumpleaños?

A través de sus historias de Instagram, Anahí presumió el impresionante obsequio enviado por la intérprete de "Provenza": un majestuoso y exclusivo arreglo floral de diseño sofisticado. Sin embargo, el detalle que verdaderamente conmovió a la artista mexicana y a sus millones de seguidores fue la emotiva carta que acompañaba el presente.

El mensaje fue escrito por la propia "Bichota", y la colombiana no escatimó en palabras. "Reina. Deseo mucha salud y vida para ti y tu familia... que sigas conservando siempre esa alegría, encanto y bondad que te caracterizan, y que tu corazoncito cada vez esté más cerca de las cosas que te llenan de paz. ¡¡Feliz cumpleaños!!", se leía en la carta.

Anahí muestra en redes el regalo de Karol G por su cumpleaños. / Instagram: anahi

Visiblemente emocionada, Anahí replicó la fotografía en sus plataformas con una respuesta corta pero contundente: un sincero "I love you" que reafirma el cariño entre ambas. Los festejos de la mexicana, quien celebró rodeada de sus seres queridos en un destino de playa, han estado llenos de muestras de afecto de diversas figuras del espectáculo.

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