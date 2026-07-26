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Tráiler se queda sin frenos en caseta de cobro de Campeche, a la altura de Seybaplaya; chofer logró evitar una desgracia mayor

De acuerdo con los datos recabados, los hechos ocurrieron la tarde de este domingo, alrededor de las 16:20 horas sobre el carril Campeche-Champotón.

Por Jorge May

26 de jul de 2026

1 min

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La pesada unidad se quedó sin frenos a la altura de la caseta de cobro.
La pesada unidad se quedó sin frenos a la altura de la caseta de cobro. / Foto: Cortesía

Un tráiler se quedó sin frenos al aproximarse a la caseta de cobro de la autopista, por lo que terminó impactando por alcance a una combi de pasajeros a la altura de Seybaplaya.

De acuerdo con los datos recabados, los hechos ocurrieron la tarde de este domingo, alrededor de las 16:20 horas sobre el carril Campeche-Champotón, a la altura de Seybaplaya.

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No hubo reportes de personas lesionadas, tampoco daños de gran consideración, debido a que el guiador de la pesada unidad evitó una colisión de mayores consecuencias al realizar una maniobra para disminuir el impacto contra la combi de pasajeros.

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