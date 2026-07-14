La Casa de los Famosos México: ¿Quién es el octavo integrante del show?

Al igual que al resto de los integrantes, la producción reveló al octavo integrante por medio de sus redes sociales. Tiempo antes de su gran revelación, se compartieron algunas pistas de la siguiente persona que habitará La Casa de los Famosos México para su cuarta temporada.

Gran parte de los seguidores y fanáticos del programa comenzaron a señalar a la influencer Flor Vigna, esto por las pistas que compartió la producción en sus redes sociales. Tras el tiempo de duda e incertidumbre, durante este martes 14 de julio se reveló al nuevo participante.

Noticia Destacada Flor Vigna: edad, trayectoria y todo sobre la nueva habitante de la Casa de los Famosos México

¿Quién es el octavo integrante de La Casa de los Famosos México?

El octavo integrante confirmado para la nueva temporada de La Casa de los Famosos México es la actriz, bailarina y cantante argentina Flor Vigna; siendo acertada por gran parte del público. La noticia fue revelada oficialmente durante este martes por la ganadora de la primera edición, Wendy Guevara.

Florencia Giannina Vigna, mejor conocida como Flor Vigna, es una reconocida artista originaria de Buenos Aires, Argentina. Se dio a conocer en 2014 en el programa de competencia física Combate, ganando enorme popularidad; debutó como cantante solista en 2021 y recientemente se volvió tema de conversación por su pelea contra Alana Flores.

A sus 32 años, Vigna se ha ganado una gran base de fanáticos que han mostrado su apoyo ante su llegada al reality show. La influencer llega a La Casa de los Famosos México con la firme intención de conquistar por completo al público mexicano, mostrando su faceta más transparente, competitiva y carismática

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