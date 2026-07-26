Gema Garoa es la primera habitante secreta de La Casa de los Famosos México

Gema Garoa fue revelada este domingo 26 de julio como la primera habitante secreta de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. Su ingreso se dio a conocer completamente en vivo durante la gala de estreno del programa; cuando Galilea Montijo le dio la bienvenida con un caluroso abrazo.

La actriz se suma a la lista de participantes sorpresas que serán los encargados de completar el elenco principal que fue presentado en días previos al estreno de la cuarta temporada del reality show. Se espera que a lo largo del programa se integren más personalidades.

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¿Quién es Gema Garoa, primera habitante secreta del show?

Al momento de su revelación y entrada, Gema Garoa dejó en claro su personalidad contundente ante las cámaras, declarando: "Como buena norteña, hablo recio y no me dejo". Asimismo, compartió sus impresiones iniciales sobre la convivencia dentro del show y respondió a las preguntas hechas por los conductores del reality.

Gema Garoa es una reconocida actriz y modelo mexicana egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. A lo largo de su carrera ha destacado por su participación en telenovelas y producciones televisivas como Pasión y poder, El bienamado, entre otras.

Durante los últimos años, también ha consolidado una fuerte presencia en redes sociales como creadora de contenido enfocado en moda, bienestar y estilo de vida. Y ahora se une al elenco de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

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