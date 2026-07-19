Fede Vigevani es el doceavo habitante de La Casa de los Famosos México

La producción de La Casa de los Famosos México reveló al doceavo integrante de la cuarta temporada del reality show. Durante el mediodía de este domingo 19 de julio, se informó que el nuevo participante es el fenómeno del internet Fede Vigevani; desatando una locura total en las redes sociales.

El influencer uruguayo fue revelado por medio de las redes sociales de la producción, previo a que se confirmará su participación se lanzaron pistas con la finalidad de mantener al público atento y averiguar si los usuarios pudiesen adivinar la identidad del nuevo habitante de la casa.

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¿Quién es Fede Vigevani, habitante de La Casa de los Famosos México?

Federico Vigevani de Arce es un reconocido youtuber e influencer originario de Montevideo, Uruguay quien actualmente está radicando en México. Comenzó su trayectoria en internet en el año 2014 como parte del canal colectivo Dosogas, dedicado a realizar videoblogs y bromas en la vía pública.

Con el paso de los años, su propuesta evolucionó hacia contenidos de retos virales, exploraciones, producciones musicales y shows en vivo, esto le permitió consolidarse como uno de los líderes del entretenimiento de habla hispana con una comunidad que supera los 76 millones de suscriptores en YouTube.

Fede Vigevani expresó que ve este aislamiento dentro del show como una oportunidad perfecta para que su audiencia pueda conocer su verdadera personalidad en el día a día, lejos del personaje y la edición de sus videos de internet.

Detalles de La Casa de los Famosos de México 4

Fede compartirá encierro con otras figuras previamente confirmadas entre las que destacan Ernesto Laguardia, Karina Torres, Cynthia Klitbo, Arantza Ruiz, Masad Altamimi y el también influencer Ese Pérez; quien fue anunciado como el habitante número once de la cuarta temporada del reality show.

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El gran estreno de la competencia está programado para el próximo domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas por la señal de Las Estrellas, contando además con el monitoreo en vivo las 24 horas del día.

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