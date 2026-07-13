Flor Vigna sería la octava integrante de La Casa de los Famosos México.

La actriz, bailarina y cantante argentina Flor Vigna ha comenzado a sonar con fuerza en las redes sociales y algunos programas de espectáculos como la posible octava participante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Esto después de revelarse el séptimo integrante del reality show.

Los señalamientos de que la actriz sea la octava participante de este programa, se debe a las pistas que se han dado con la finalidad de que los fanáticos puedan adivinar al nuevo integrante del reality show. Estos sutiles detalles han provocado que las redes sociales apunten casi por unanimidad hacia la bailarina.

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¿Por qué señalan a Flor Vigno de ser la nueva integrante del show?

Aunque la producción de TelevisaUnivision mantiene un estricto control sobre las filtraciones, los fanáticos del formato han atado las pistas dadas en las redes sociales de La Casa de los Famosos México. Ha sido gracias a esto que los internautas aseguran que la octava participante será la argentina.

Las pistas clave compartidas en las plataformas oficiales del programa muestran una camiseta binacional, con las banderas combinadas de México y Argentina. A esto se suma un saco de boxeo, un trofeo con forma de guante y un atuendo de estilo rudo; objetos que coinciden directamente con Flor Vigna.

También se muestra un micrófono rosa y vestimenta de baile, elementos que aluden a su faceta artística como cantante y a su pasado en la televisión argentina. Para cerrar se compartió una chamarra con estampado de oso enojado, prenda particular que los usuarios no tardaron en relacionar con la cantante.

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