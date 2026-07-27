Feid es captado con una mujer tras su ruptura con Karol G.

Durante los últimos días, Feid se convirtió en tendencia en redes sociales tras filtrarse imágenes y videos donde aparece junto a una misteriosa mujer en una playa de España tras su ruptura con Karol G. Este tema generó gran revuelo en redes sociales, provocando que comenzarán a preguntarse quién era la acompañante.

Las imágenes que fueron difundidas en redes sociales, muestran al colombiano en las playas de Marbella, España, compartiendo momentos cariñosos e incluso un beso con una joven. Las fotografías sorprendieron a los usuarios, varios de estos cuestionaron la relación del músico y su reciente separación con “La Bichota”.

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¿Qué se sabe de la posible nueva novia de Feid?

La ruptura entre Karol G y Feid se dio a conocer a inicios de 2026 tras tres años de relación, sin embargo, fue en abril del presente año que “La Bichota” confirmó su soltería en una entrevista con la revista Playboy, donde explicó que decidió alejarse al reconocer que la relación ya no funcionaba.

Tras su ruptura, fue hasta este mes que se pudo observar al músico que se encuentra de gira de conciertos por Europa compartiendo momentos íntimos con una joven cuya identidad no ha sido revelada. Entre las diversas imágenes que se mostraron, la más llamativa fue donde se vio al artista compartiendo un beso con la joven.

Hasta el momento, ni Feid ni su equipo de trabajo han emitido declaraciones oficiales para confirmar si la relación con la joven es un noviazgo formal o algo casual. Sin embargo, la filtración reabrió la conversación entre los seguidores sobre el cierre definitivo de su ciclo amoroso con Karol G.

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