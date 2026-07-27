Masad Altamimi quedaría fuera de La Casa de los Famosos por presunta citación judicial

El creador de contenido árabe Masad Altamimi se encuentra en el centro de la polémica tras el estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México que tuvo lugar el domingo 26 de julio de 2026. Y es que el influencer podría abandonar el reality show a pocos días de su llegada.

Fue Gabo Cuevas el encargado de informar que el creador de contenido tendría programada una citación ante las autoridades. De acuerdo con lo señalado por el periodista, el árabe tendría su cita judicial antes de terminar el mes de julio, por lo que debería salir del programa.

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¿Cuál sería el motivo de la citación judicial de Masad Altamimi?

De acuerdo con reportes periodísticos, Altamimi tendría programada su citación judicial el próximo jueves 30 de julio. Esta audiencia se deriva de las carpetas de investigación e incidencias legales promovidas por sus exparejas, las influencers Melissa Navarro y Alejandra Tijerina.

Pocos días antes de iniciar el aislamiento, Tijerina logró obtener medidas de protección otorgadas bajo la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Fiscalía de la Ciudad de México. La resolución prohíbe a Masad nombrarla, referirse a ella o emitir comentarios alusivos dentro o fuera de las transmisiones como puede ser el show.

Previo al inicio de La Casa de los Famosos México, el propio Masad Altamimi dio a conocer en sus redes sociales que dejó todo a cargo de su equipo de abogados para responder ante posibles ataques o contingencias legales mientras él permanece incomunicado.

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