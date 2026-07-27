Justicia electoral en Campeche: TEEC propone crear una Defensoría Pública gratuita para ciudadanos

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche TEEC presentó ante el Congreso local dos iniciativas que buscan mejorar la atención de los asuntos electorales y facilitar el acceso de la ciudadanía a la defensa de sus derechos político-electorales.

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Las propuestas fueron entregadas al presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, por integrantes del Tribunal Electoral, quienes señalaron la importancia de actualizar las herramientas legales con las que cuenta la institución.

Una de las iniciativas pretende modificar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, a fin de actualizar distintos procedimientos relacionados con la justicia electoral. La propuesta busca fortalecer la actuación del Tribunal y ajustar algunos mecanismos para responder a las necesidades actuales en la materia.

La segunda iniciativa propone la creación de la Defensoría Pública del Tribunal Electoral, un área que tendría como propósito brindar asesoría y representación jurídica gratuita a ciudadanos que enfrenten algún conflicto relacionado con temas electorales.

Este nuevo organismo estaría enfocado principalmente en apoyar a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que, por falta de recursos o conocimiento especializado, tengan dificultades para acceder a una defensa adecuada durante los procesos electorales.

Los integrantes del órgano electoral destacaron que contar con una defensoría permitiría acercar los servicios de justicia electoral a más ciudadanos, al ofrecer orientación y acompañamiento legal sin costo en casos donde se requiera proteger derechos políticos. Ahora corresponderá al Congreso del Estado analizar ambas iniciativas y determinar el proceso que seguirán para su discusión y posible aprobación.

JGH