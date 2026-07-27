Investigan nueva mortandad de colmenas en Hopelchén por posible uso de agroquímicose en zonas agrícolas

La muerte de más de un centenar de colmenas de abejas registrada en el último mes en comunidades del municipio de Hopelchén encendió nuevamente las alertas. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria y la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía realizan recorridos de inspección para determinar la magnitud de las afectaciones y confirmar las causas del fenómeno que, de manera preliminar, vuelve a estar relacionado con el uso de agroquímicos en actividades agrícolas.

Noticia Destacada Apicultores piden investigan muerte masiva de abejas en apiarios de Hopelchén

La titular de SDA, Roxana Rivera Peña, informó que personal de las tres dependencias lleva a cabo una verificación física en las zonas afectadas para levantar actas y obtener datos sobre el número de colmenas dañadas, a fin de definir las estrategias de atención.

Explicó que, aunque aún no concluye el levantamiento de información, la principal hipótesis continúa la exposición de las abejas a agroquímicos usados en los cultivos, tal como ocurrió anteriormente. No obstante, aclaró que también se analizarán otros factores, como un posible manejo inadecuado de las colmenas, la falta de alimentación o la presencia de enfermedades como la varroa, las cuales pueden debilitar a los enjambres y hacerlos más vulnerables.

Por su parte, la titular de la Semabicce, Jocelyn Durán Murrieta, recordó que “la SDA ha impulsado programas para reducir el uso de agroquímicos mediante alternativas como el control biológico, además de participar en mesas de trabajo con productores y autoridades para atender la problemática de la mortandad de abejas”.

Detalló que en esos encuentros también han participado integrantes de comunidades menonitas de Hopelchén, con quienes se ha dialogado sobre la necesidad de mejorar el manejo de agroquímicos y promover una adecuada disposición de los envases de estos productos. Sin embargo, reconoció que existe resistencia para abandonar este modelo de agricultura.

Durán Murrieta señaló que desde hace varios años se ha planteado a los productores la posibilidad de migrar a esquemas de agroecología, aunque la respuesta ha sido negativa debido a que consideran que este sistema disminuiría sus niveles de productividad. Admitió que esa preocupación es real, pues la producción por superficie sería menor, aunque insistió en que existen alternativas basadas en la diversificación de cultivos con menor impacto ambiental.

Mientras concluyen las inspecciones, las autoridades estatales reiteraron que será el levantamiento técnico el que determine el número de colmenas afectadas y las causas en un municipio considerado uno de los principales productores de miel del Estado y donde la supervivencia de las abejas es fundamental tanto para la economía local como para el equilibrio ambiental.

JGH