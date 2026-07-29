Atiende gobierno de Quintana Roo demandas en la San Antonio Tuk: inician trabajos de bacheo en José María Morelos

Luego de que la semana pasada vecinos de la colonia San Antonio Tuk demandaran la reparación de la calle Noh-Bec debido a su avanzado deterioro, este miércoles una brigada de servicios públicos del Ayuntamiento con respaldo del gobierno de Quintana Roo inició los trabajos de bacheo en la zona.

Los pobladores de este sector habían advertido previamente que, de no recibir respuesta por parte de las autoridades municipales, se organizarían entre ellos para rellenar los hoyancos de manera independiente. Según señalaron los propios colonos, las pésimas condiciones de la vialidad ya habían provocado diversos accidentes de tránsito.

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Durante la jornada de este miércoles, la cuadrilla de trabajadores arribó al sitio para realizar labores de limpieza, rellenado y compactado del material en los baches. El tramo priorizado para estas maniobras es el que se sitúa entre las avenidas Chichankanab y Yaxchilán, identificado como el punto más crítico del trayecto.

Calles requieren solución integral

Cabe señalar que este no es un caso aislado en la cabecera municipal. En diversos puntos de la ciudad se contabilizan más de una decena de tramos viales cuya carpeta asfáltica presenta un desgaste tan severo que el bacheo tradicional resulta insuficiente, por lo que la ciudadanía continúa solicitando obras de rehabilitación integral y repavimentación total.