Karely Ruiz habla sobre el asalto a su casa: "Hoy vivimos una situación muy difícil"

La creadora de contenido Karely Ruiz rompió el silencio tras el violento asalto ocurrido durante la madrugada del 29 de julio de 2026 en su residencia ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La influencer usó sus redes sociales para hablar de los hechos.

Por medio de sus redes sociales, Ruiz compartió un comunicado en donde desmintió las versiones iniciales además de confirmar lo sucedido. En este espacio; la modelo señaló que se encontraba bien, esto por sus seguidores que mostraron preocupación ante el asalto al hogar de Karely.

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¿Qué dijo Karely Ruiz sobre el asalto a su casa?

Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, Karely Ruiz confirmó lo sucedido, desmintió algunas versiones iniciales en donde se comentaba de un supuestamente intento de secuestro y dejó en claro que buscará justicia por las vías legales.

"Hoy vivimos una situación muy difícil. Personas ajenas a nuestra familia entraron a robar a nuestra casa, atentando contra nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Afortunadamente, gracias a Dios, mi familia y yo estamos bien, y eso es lo más importante.” se puede leer en el comunicado.

Aunado a esto; la modelo comentó que no dejarán este hecho impune y buscará llegar hasta las últimas consecuencias con la finalidad de que se haga justicia por el robo a su hogar. Karely Ruiz cerró su mensaje agradeciendo los mensajes de apoyo y preocupación que ha recibido.

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