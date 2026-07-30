¿Boda a la vista? Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez podrían casarse este fin de semana

De nueva cuenta Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se están robando la atención de miles de seguidores, pues se comenzó a especular por medio del programa ‘V+ Fama’ que supuestamente la pareja podría estar muy cerca de llegar al altar.

Y es que, se filtró la invitación a la boda, la cual indica que el enlace podría celebrarse en Portugal este fin de semana. Cabe mencionar que la información no fue confirmada por la pareja, pues han mantenido muy en secreto todos los detalles.

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Esto se sabe sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Ante todo lo que se ha especulado, la ‘Revista Hola!’, aseguró que solo se trata de un rumor, pues el futbolista y la modelo se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones, por lo que es imposible que lleguen al altar el próximo 1 de agosto.

En varios medios y plataformas de redes sociales, se han filtrado fotos de que la familia del futbolista está de vacaciones y acompañados de amigos, incluso Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han compartido algunos de los momentos que están viviendo.

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Tras todo lo que se ha especulado sobre la boda que supuestamente se llevaría a cabo el 1 de agosto, se mencionó que la Quinta da Regaleira, donde se celebraría la boda, se va a mantener abierta al público, también se va a contar con la presencia de la compositora y productora Silvana Peres, lo que es una señal más de que el lugar no tiene nada preparado para la unión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

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