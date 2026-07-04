Mhoni Vidente revela más detalles de su predicción para el México vs. Inglaterra

México se encuentra entusiasmado y esperanzado ante el próximo partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra como parte de los octavos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026.

Aunque las redes sociales están llenas de diferentes premoniciones, es Mhoni Vidente quien cuenta con mayor credibilidad en cuestiones esotéricas.

Por ello, la astróloga cubana compartió el marcador final del próximo partido y reveló con ayuda de sus cartas del tarot todos los detalles de los 90 minutos que le aguardan al equipo Tricolor ante los ingleses.

¿Quién gana el partido México vs. Inglaterra?

La famosa pitonisa aseguró que las señales que le llegaban del encuentro son de un partido sin goles y que supuestamente se irán a penales.

Mhoni Vidente recomendó a la Selección descansar bien y ensayar los penales. Para muchos no se trata de una predicción como cualquiera, ya que la misma famosa aseguró anteriormente que la escudara nacional se encontraría con los ingleses en la fase de eliminación.