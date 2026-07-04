Paciente acusa al ISSSTE de Ciudad del Carmen de perder plaquetas y cancelar su cirugía

Un ciudadano de Ciudad del Carmen denunció públicamente este sábado 4 de julio el presunto mal manejo de insumos médicos y la deficiente atención que, asegura, ha recibido en la clínica del ISSSTE, situación que habría provocado la reprogramación en dos ocasiones de una cirugía para atender un problema de vesícula que afecta su estado de salud.

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El denunciante, identificado como Miguel Ángel Dionisio, hizo pública su inconformidad a través de redes sociales, donde relató que, tras cumplir con todos los requisitos establecidos por la institución, incluidos estudios clínicos, análisis de laboratorio y la gestión de donadores para obtener las plaquetas requeridas para su intervención quirúrgica, su operación fue suspendida nuevamente debido a un presunto error interno.

De acuerdo con su versión, el día en que finalmente sería ingresado al quirófano ya se encontraba preparado en el área de cirugía cuando comenzó a escuchar comentarios del personal sobre la desaparición de la bolsa de sangre o de plaquetas que había conseguido mediante sus donadores.

Según denunció, posteriormente le informaron que dicho componente sanguíneo aparentemente había sido utilizado en la atención de otro paciente y no en el procedimiento para el que había sido destinado, situación que derivó en la cancelación de su cirugía y una nueva reprogramación.

Miguel Ángel Dionisio señaló que este hecho representa un abuso y una muestra de la falta de organización dentro del hospital, pues afirma que ha cumplido puntualmente con todos los protocolos exigidos por la institución sin obtener una solución definitiva a su problema de salud.

El ciudadano manifestó además su preocupación por el deterioro que podría sufrir su condición médica debido a los constantes retrasos, por lo que responsabilizó al director de la clínica del ISSSTE de cualquier complicación o secuela que pudiera presentarse como consecuencia de la demora en su tratamiento.

Asimismo, advirtió que esperará algunos días para recibir una respuesta formal por parte de las autoridades del hospital y, en caso de no obtener una solución satisfactoria, acudirá personalmente a solicitar una explicación al director o subdirector de la clínica y exigir que se esclarezca lo ocurrido.

Hasta el momento, la dirección de la clínica del ISSSTE en Ciudad del Carmen no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones realizadas por el paciente. La información difundida corresponde a la denuncia pública del afectado y se encuentra pendiente de ser confirmada o aclarada por la institución médica.

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JGH