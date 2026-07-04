Cruces conflictivos en Gas Auto y Región 94 preocupan a peatones y conductores

Dos semáforos ubicados en cruces estratégicos de la avenida José López Portillo presentan daños que dificultan su visibilidad y representan un riesgo para automovilistas y peatones.

El primer caso se localiza en la intersección con la carretera 186 (Gas Auto). De acuerdo con trabajadores de comercios cercanos, hace aproximadamente tres semanas un tráiler con carga excedida impactó la estructura, destruyendo dos semáforos y dejando un tercero inclinado, lo que dificulta distinguir las luces para quienes circulan hacia el centro de la ciudad.

Además del peligro vial, este punto registra congestionamientos constantes por el intenso flujo vehicular, la incorporación de fraccionamientos como Paraíso Maya y Villas del Rey, así como las maniobras de retorno hacia la avenida y la carretera 186.

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El segundo semáforo afectado se ubica en el cruce con la calle 107, Región 94. Su posición desviada e inclinada hacia atrás impide apreciar correctamente las luces desde algunos carriles, especialmente de noche, cuando su iluminación luce opaca. En este sitio, el 28 de junio, un motociclista fue embestido por un autobús de transporte público.

Comerciantes, peatones y conductores consideran que esta intersección es conflictiva por el exceso de velocidad y la limitada visibilidad del dispositivo, factores que incrementan el riesgo de accidentes.

Una vecina de la zona señaló que los automovilistas con frecuencia no respetan el cruce peatonal, aceleran apenas cambia la luz, invaden el paso de los transeúntes y, en ocasiones, lo atraviesan sin detenerse. También indicó que ha presenciado derrapes de motociclistas al intentar evitar choques o atropellos, además de lamentar la ausencia de un semáforo peatonal.

Pese a las condiciones de ambos cruces, no se observa la presencia de personal de Tránsito municipal ni trabajos de reparación o mantenimiento en los semáforos dañados. La falta de atención mantiene expuestos a conductores y peatones a nuevos percances, además de proyectar una imagen negativa para quienes ingresan a Cancún desde Yucatán por esta vía de acceso.