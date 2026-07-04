Luis Ernesto Franco rompe el silencio sobre el abuso sexual que vivió en su infancia

De nueva cuenta, Luis Ernesto Franco se encuentra en el ojo del huracán, pues desde hace un tiempo, el actor decidió abrir su corazón y compartir algunas experiencias sobre su infancia que lo marcaron.
El famoso decidió compartir un poco de su historia, en una entrevista con Pati Chapoy, Luis Ernesto Franco habló sobre su vida, revelando que estuvo marcada por varios cambios de hogar y una sensación de abandono. Agregó que la separación de sus padres fue a los 4 años, mientras que él vivió con los dos.
Noticia Destacada
Taylor Swift y Travis Kelce se casan este viernes 3 de julio
“A los 13 años, ya no vivía con ninguno de los dos. Ambos me corrieron de sus casas. Mi infancia no fue una infancia feliz. Yo crecí con traumas y con heridas de abandono”.
Luis Ernesto Franco aseguró eso marcó su vida
El actor aceptó que eso influyó mucho en su vida, pues tenía la necesidad de buscar atención y era muy rebelde.
“Era inconsciente, no medía las consecuencias, pero no era por maldad”
Noticia Destacada
Harry Styles celebró la clasificación de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y los fans mexicanos reaccionaron
En la conversación, Luis Ernesto Franco habló sobre las situaciones que vivió, entre ellas el abuso sexual, aceptando que ya lo había hecho público.
“Sí, lo posteé. Cuando tú me conociste era el mismo niño, nomás que de 22 años… seguía siendo el mismo niño lastimado”