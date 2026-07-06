Ariadne Díaz tendrá hacerse un cambio de look tras apostar su cabellera en el duelo entre México vs Inglaterra

El día de ayer, fueron muchos los mexicanos que vivieron momentos de tensión tras el enfrentamiento de las selecciones de México e Inglaterra, dejando un mal sabor de boca para los aficionados nacionales, pues aunque la Selección Mexicano dejó todo en la cancha, el resultado no fue a su favor.

La euforia que se generó entre los mexicanos, misma que hizo vibrar a todo un país, tal y como sucedió con Ariadne Díaz, quien se mostró muy confiada en la Selección Mexicana y tomó una arriesgada decisión.

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Ariadne Díaz tendrá que cortarse el cabello

La actriz no perdió la fe y pensó que el equipo mexicano llegaría a avanzar. De acuerdo con lo que comentó, mencionó que estaba dispuesta a asumir las consecuencias si el resultado no era el esperado por los fans de la Selección.

La situación ocasionó que muchos usuarios se cuestionaron si cumpliría con esta situación después de que México quedara eliminado del Mundial 2026. Y es que, Ariadne Díaz comentó que confiaba plenamente en el equipo, por lo que aseguró que se cambiaría el look de su cabello.

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“Rosa, me lo pinto rosa, ahí están al pendiente de mis redes”

La actriz también acudió al estadio, donde no perdió la esperanza de llevarse la gran victoria, aunque el resultado final no sucedió de esa manera, Ariadne Díaz reconoció el esfuerzo de los jugadores. Ahora, son muchos los usuarios que han asegurado que están en la espera de que la famosa cumpla con su palabra.

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