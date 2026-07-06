SCJN invalida prórroga de Heyden Cebada y reconfigura el Poder Judicial de Quintana Roo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prórroga que extendía hasta 2033 el nombramiento de Heyden Cebada Rivas como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Quintana Roo, al considerar que dicha ampliación contraviene el modelo de elección judicial previsto en la Constitución federal.

La resolución fue aprobada por ocho votos a favor y uno en contra, al resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma judicial estatal.

Noticia Destacada Sargazo amenaza la temporada vacacional en Playa del Carmen; prestadores de servicios piden reforzar limpieza

Además de dejar sin efectos la permanencia de Cebada Rivas como magistrado, la Corte invalidó la prórroga concedida a otra magistratura y anuló diversos aspectos de la reforma judicial de Quintana Roo, entre ellos la integración de las Salas del Tribunal Superior de Justicia, el nombramiento de la magistratura del Tribunal Unitario para Adolescentes y los mecanismos de designación de las presidencias del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, al determinar que no se ajustan al diseño establecido por la Constitución federal.

Con esta decisión, el máximo tribunal del país ordenó al Congreso de Quintana Roo realizar las adecuaciones legales necesarias para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial sin afectar la impartición de justicia.

La sentencia representa uno de los fallos más relevantes sobre la implementación de la reforma judicial en las entidades federativas y refuerza el criterio de que los congresos locales no pueden ampliar, mediante disposiciones transitorias, el periodo de magistrados para evitar que sean sometidos al nuevo esquema de elección judicial.