Liam Gallagher reacciona a la victoria de Inglaterra en redes sociales.

El vocalista de Oasis, Liam Gallagher, volvió a encender las redes sociales tras la victoria de la Selección de Inglaterra 3-2 ante México dentro de los octavos de final del Mundial 2026. Y es que; el músico lanzó un mensaje en donde celebró la victoria de su equipo tras una previa que se había encendido.

El músico había comentado antes del partido que en caso de que México ganará, su agrupación no volvería a tierras aztecas, además de comentar que Inglaterra vencería a los mexicanos por una goleada, señalamientos que provocaron a la afición mexicana antes del esperado juego.

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¿Cuál fue la reacción de Liam Gallagher a la victoria de Inglaterra?

El festejo de Gallagher estuvo fuertemente ligado a su propia música. Tras el silbatazo final, el músico dedicó un mensaje de apoyo al capitán del equipo y al himno no oficial que ha adoptado la afición inglesa durante el torneo: “Es un trabajo duro cantar a Harry Kane. Vamos INGLATERRA, vamos WONDERWALL” escribió el cantante en sus redes.

It’s hard work that singing Harry Kane cmon ENGLAND cmon WONDERWALL — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 6, 2026

Este mensaje hace referencia a los videos virales donde tanto los fanáticos en el estadio como los propios jugadores terminaron cantando el clásico de 1995. Estas palabras se sumaron a la previa del partido en donde el vocalista realizó algunos señalamientos que incomodaron a la afición mexicana.

Liam Gallagher encendió la previa entre México vs Inglaterra

La previa del encuentro ya venía bastante caliente. Días antes del partido, Liam había interactuado con la afición mexicana de forma irónica, llegando a bromear con que cancelaría los próximos conciertos de Oasis en México si los aztecas eliminaban a Inglaterra.

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Además, había pronosticado una goleada a favor de su país; aunque el marcador definitivo de 3-2 fue mucho apretado, el británico no dudó en cobrar la victoria frente a los usuarios que le reclamaban el planteamiento defensivo de Inglaterra, respondiendo con un clásico de su discografía: "Stop crying your heart out" (Deja de llorar con todo tu corazón).

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